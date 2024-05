Alko-Lenker muss sich vor Gericht verantworten

Dominik hat ausgelassen mit Freunden gefeiert und den Abend beim Maxlaunmarkt in Niederwölz genossen. Dann machte er sich auf den Weg nach Hause – zu Fuß, entlang der B 75 in Richtung Oberwölz. Es war 2.45 Uhr, als den 23-jährigen Mann plötzlich ein Auto von hinten erfasst hat. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.