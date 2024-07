Helm: „Wir haben es Tampere zu einfach gemacht“

Stephan Helm (Austria-Trainer): „Wir waren in den Umschaltsituationen in der Defensive zu ungenau und haben es Ilves Tampere bei den Gegentoren zu einfach gemacht. In solchen knappen Spielen kommt es auf diese entscheidenden Situationen an. Wir hatten in der neunten Minute die erste Großchance, bei der zu Unrecht Abseits gepfiffen wurde, und haben uns auch danach noch gute Möglichkeiten erspielt. Wenn man da in Führung geht und den Spielverlauf auf seine Seite zieht, kann das natürlich eine große Auswirkung auf das weitere Match haben. Es gibt aber einige Dinge, die wir besser machen müssen, die wir auch klar ansprechen. Wir werden nächste Woche alles dafür tun, das Ergebnis noch umzudrehen.“