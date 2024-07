Alarm – aber 100 Soldaten haben nichts zu melden!

Der Besuch am Mont Valérien, mit 162 Metern Höhe einer der höchsten Hügel um Paris, gestaltet sich schwierig. Nieselregen. Viel Mauer, wenig Eingang. Eine Joggerin bleibt kurz stehen, erzählt etwas von geführten Gruppen, ein älterer Herr will den Weg ganz genau kennen. An dem dann allerdings zwei Militärposten mit Maschinengewehren schon aus der Ferne den Kopf schütteln.