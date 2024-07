So lief Sturms Generalprobe vor dem Saisonstart

Stichwort Königsklasse: Die wirft ihren Schatten längst voraus. Das merkt man bei Sturm bis in die höchsten Ebenen hinauf. Boss Christian Jauk, Geschäftsführer Thomas Tebbich und Co. hängen auch in der Urlaubszeit am Handy, kriegen massenhaft Kartenanfragen. Bereits der Test in Sturms Champions-League-Heimat Klagenfurt gegen Paris Saint-Germain (7. August) wird zum Gassenfeger. „15.000 Tickets sind weg“, so Tebbich, der sich über 16.000 verkaufte Blind-Abos für die vier Heimspiele im europäischen Top-Bewerb freut.