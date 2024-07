Ofner angespannt: „Natürlich mache ich mir Sorgen“

Verletzung flammt wieder auf

Dass auf der anderen Seite eine österreichische Nummer eins mit großen körperlichen Problemen stand, will Neumayer nicht sonderlich bemerkt haben. Doch Ofner spielte wie in der Vergangenheit schon so oft von Beginn an mit Schmerzmitteln. „Ich weiß nicht, ob es ohne überhaupt möglich gewesen wäre“, gestand Ofner, für den der Auftritt überhaupt keinen Spaß gemacht hat. „Das war nur Arbeit. Natürlich mache ich mir schon Sorgen, weil wenn da wieder was sein sollte, dann weiß ich wie mühsam und zach das ist“, sprach er die wieder aufgeflammte Verletzung an.