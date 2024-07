Mineralwasser: Sonderedition mit Olympia-Startern

18 Athleten aus Oberösterreich

An den Spielen in Paris nehmen 10.500 Sportler aus 206 Nationen teil. In Österreichs Aufgebot sind 18 Athleten aus Oberösterreich – darunter ist neben Bucher und Reitshammer auch Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger, den viele in puncto Medaillenchancen auf der Rechnung haben.