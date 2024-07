Erste Corona-Fälle bei Olympischen Spiele in Paris

Fit genug für Mannschaftstraining

Die zweite Athletin, die eine enge Kontaktperson war, wurde etwas später als einzige Teamkollegin positiv getestet, wie das Australische Olympische Komitee bekannt gab. Sie fühlte sich aber fit genug, um am Mannschaftstraining teilzunehmen. „Ich will betonen, dass wir Covid nicht anders behandeln als andere Viren wie die Grippe – das hier ist nicht Tokio“, sagte Meares. Anders als bei den Sommerspielen vor drei Jahren in Japan gibt es in Paris kaum Einschränkungen wie regelmäßig verpflichtende Tests oder eine Maskenpflicht.