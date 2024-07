Keine Reue bei Thiem: „Wäre ein Risiko gewesen“

Kitzbühel, die US Open und Wien spielt Dominic Thiem noch. Falls sich nicht noch kurzfristig eine Olympia-Chance eröffnet und Andy Murray für Paris absagt. Die Hauptursache, dass der am 3. September 31-jährige Thiem seine Karriere beendet, ist, dass der Ex-US-Open-Sieger nach seiner Handgelenksverletzung am 22. Juni 2021 nicht mehr zur alten Form gefunden hat. Auch, weil er nach überstandener Verletzung sein rechtes Handgelenk nie wieder so massiv einsetzen konnte wie davor.