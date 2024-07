Baum traf Mutter: Pilzbefall könnte Schuld sein

Zwei 15 Meter hohe Eschen stürzten an der Rodl in Gramastetten um und trafen eine Mutter (44) bei einem Badeausflug. Sachverständige prüfen nun die Bäume in der Umgebung. Auch zum verheerenden Sturm in Linz laufen nach wie vor Ermittlungen; das von Teilen eines Gingkos getroffene Mädchen (9) liegt weiter auf der Intensivstation.