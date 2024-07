Dringend nötige Operation kurzfristig abgesagt

Der Patient rief sofort seine operierende Ärztin an, die noch gar nichts von dem abgeblasenen Termin wusste. Trotz aller Bemühungen konnte aber auch sie nichts ändern. Immerhin wusste L. nun den Grund: Es fehlte an Personal, wie das Spital auch der „Krone“ bestätigt. „Aus Mangel an Pflegemitarbeitern musste ein OP gesperrt werden. Eine solche Entscheidung zieht natürlich Folgen nach sich, es muss ,umgeschichtet’ und priorisiert werden“, schildert eine Sprecherin. Man arbeite jedoch mit Hochdruck an der Vergabe von Ersatzterminen. Im Fall von L. konnte aber bislang kein konkretes Datum genannt werden. „Es könne aber mehrere Monate dauern“, habe man ihm mitgeteilt.