Vorerst kein „Kopfgeld“ in blau-gelben Spitälern

Der Personalmangel in Österreichs Spitälern ist akut. Alleine in Wien fehlen rund 500 Mitarbeiter, vor allem in der Pflege. Darum greift man beim Gesundheitsverbund der Bundeshauptstadt jetzt zu einem finanziellen Hausmittel. Angestellte, die einen neuen Mitarbeiter vermitteln, bekommen eine stolze Prämie von 1000 Euro. Und zwar egal, ob es sich dabei um Ärzte oder Hausmeister handelt. Einzige Bedingung: Der oder die Neue muss sechs Monate dabeibleiben.