Die Schattenseiten des Meistertitels des HC Linz

Überhöhte Forderungen an den Meister

Während mehrere Future-Team-Spieler hochgezogen wurden, gibt’s bisher zwei (junge) Zugänge: Lettlands Nationalteam-Rückraumspieler Roberts Rancans und Krems-Leihgabe Sinan Alkic am Kreis. Ein Rechtsaußen und ein Rückraumspieler sollen noch kommen. „Es war nicht so einfach, so spät noch Spieler zu finden“, so Sportchef Max Hermann, dessen Klub die Suche durch den Meistertitel erschwert wurde. „Deshalb haben manche potenzielle Zugänge bei den Verhandlungen überhöhte Forderungen gestellt“, bestätigt Präsident Bernhard Ditachmair, dass manchen Spieler glauben, dass beim Meister mehr Geld zu holen wäre. Der so in die Vorbereitung startet: