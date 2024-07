Kurz vor Start: Wieder Ärger mit Spanien-Flug

Die Verbindungen der Billig-Fluglinie Ryanair von Klagenfurt in zwei spanische Ferienregionen stehen offenbar unter keinem guten Stern. Nachdem am Wochenende, wie berichtet, Mallorca-Urlauber wegen eines defekten Flugzeugs auf der Insel festgesessen waren und erst nach 40 qualvollen Stunden wieder zu Hause angekommen waren, erlebten am Sonntag Kärntner Reisende, die in Alicante Urlaub gemacht hatten, dasselbe Schicksal. Auch ihr Flug wurde wegen technischer Probleme gestrichen.