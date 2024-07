Poliovirus in Gaza: Israel impft Soldaten

Poliovirus-Typ 2 nachgewiesen

Laut der Erklärung wurde die Anordnung erteilt, nachdem die Armee Stichproben im Gazastreifen ausgeführt hatte. In den Abwasserproben wurden nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums bei der Untersuchung in israelischen Laboren der Poliovirus-Typ 2 nachgewiesen. Demnach hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO Ähnliches festgestellt. Krankheitsfälle wurden bisher jedoch nicht gemeldet.