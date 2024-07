Max Verstappens „Marko-Klausel“ jetzt nutzlos

Diese Klausel ist nun offenbar unwirksam geworden, wie die niederländische Zeitung „De Telegraaf“ berichtete. Marko habe sich per neuem Vertrag bis 2026 an Red Bull gebunden, somit kann auch Verstappen (Vertrag bis 2028) nicht vor Ende dieser Laufzeit das Team verlassen. Am Samstag bestätigte Marko am Rande des Ungarn-Grand-Prix, dass es eine Änderung in seinem Kontrakt gegeben habe, ging jedoch nicht ins Detail.