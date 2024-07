Rettung für kleine Patienten aus Kriegsgebiet

Jetzt die Rettung auf Initiative von Bundeskanzler Karl Nehammer für zumindest einmal zwei der schwerkranken kleinen Patienten! Der zwölfjährige Vladislav und der ebenfalls schwerkranke Yurii (13) wurden zur Behandlung nach Österreich ausgeflogen. Die beiden kleinen Patienten erhalten ihre weitere Chemotherapie nun in heimischen Spitälern in Graz und Salzburg. „Für mich war sofort klar, dass wir Hilfe anbieten werden“, so der ÖVP-Chef.