Geisternetze als Gefahr: WWF-Chefin taucht ab!

Umso entschlossener stürzte sich die sympathische Aktivistin in die Fluten. Als erfahrene Taucherin machte sie sich selbst ein Bild von der schleichenden Umweltkatastrophe. Erschütternde Tatsache in der geheimnisvollen Welt in 40 Metern Tiefe: Neben der direkten Gefahr für die zerbrechlichen Geschöpfe, sich in den Netzen zu verheddern oder an Plastikteilen zu ersticken, zerstört der Abfall auch ganze Korallenriffe. „Die Geisternetze, die sich da unten an die Felsen klammern, werden sich früher oder später auflösen und zersetzen sich letzten Endes zu Mikroplastik, das auch für Menschen riskante Folgen haben kann – denn über die Nahrungskette gelangt Mikroplastik auf unsere Teller“, warnt Johanides.