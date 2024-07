71-Jähriger bei Mäharbeiten schwer verletzt

Am Freitag kam es in Außerbraz zu einem Arbeitsunfall. Gegen 10 Uhr vormittags wollten ein 71-jähriger Landwirt und dessen Sohn mit landwirtschaftlichem Gerät in einem etwa 30 Grad steilen Abschnitt einer Wiese Heu einbringen. Um ein Transportfahrzeug den steilen Abschnitt hinaufzuziehen, befestigten die beiden eine Umlenkrolle an einem in einem Felsen befestigten Ankerbolzen.