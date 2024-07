Zwei Männer „grundlos“ mit Messern attackiert

Zeugen fanden die durch Schnitte Verletzten um 5.20 Uhr am Oswald-Thomas-Platz in der Wiese sitzend und alarmierten die Rettungskräfte. Die Opfer sagten, sie seien völlig grundlos attackiert worden. Eine Fahndung nach den Tätern sei bisher verlaufen erfolglos, so die Polizei am Samstag.