Selbstlose Wasserretter sind für Einsätze bereit

„Wir sind 365 Tage im Jahr in Bereitschaft. Während der Sommerzeit sind täglich zwei Personen am Klopeiner See stationiert“, sagt Kurt Smolle, Einsatzstellenleiter vom Klopeiner See. Da sind die ehrenamtlichen Retter, die ihre Freizeit für die Sicherheit anderer opfern, im Campingbad Nord stationiert. „Unser Gebiet ist riesig und erstreckt sich vom Kraftwerk Annabrücke bis hin zum Kraftwerk Edling.“ Acht Einsatztaucher und elf Fließgewässerretter sind im Team.