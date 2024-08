Sonnenschutz: Achten Sie darauf?

Der Mythos einer gesunden Bräune ist längst widerlegt. Sonnenbaden führt zwar zur Produktion von Vitamin D, was wichtig für unseren Körper ist, allerdings sollten insbesondere helle Hauttypen sich nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, ohne die Haut mit Sonnencreme mit entsprechend hohem Lichtschutzfaktor zu schützen. Für mittlere und dunklere Hauttypen sind zehn Minuten in der Sonne absolut ausreichend. Neben dem erhöhten Hautkrebsrisiko führen die UV-Strahlen der Sonne auch dazu, dass die Hautalterung schneller voranschreitet, was in Faltenbildung und Pigmentflecken resultiert. Dem kann man auch mit Kleidung, Sonnenhut und Sonnenbrille entgegenwirken.