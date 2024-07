Parteichef Wlazny: „Salzburg zieht sich ein wenig“

„Wir waren in ein paar Bundesländern richtig schnell.“

Einer Social-Media-Grafik von Donnerstag zufolge liegt der Unterschriften-Pegel in Salzburg zu diesem Zeitpunkt mit 25 Prozent auf dem österreichweit letzten Platz – im Laufe des gestrigen Freitags kamen noch vereinzelt Unterschriften dazu. Wlazny: „Wir waren in ein paar Bundesländern einfach richtig schnell, etwa in Wien und im Burgenland. Salzburg zieht sich ein wenig.“ Am 30. April gab die Bierpartei ihre Kandidatur bekannt. Anfang August wird auch ein Spitzenkandidat für Salzburg bekannt gegeben.