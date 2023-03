Marco Pogo verklagt die Salzburger Bierpartei

Bierpartei will mehr politische Bildung an Salzburgs Schulen

Knapp 150 Unterstützungserklärungen hat die BSP im Flachgau sammeln können. „Mehr war nicht möglich. Wir machen alles ehrenamtlich“, sagt der Estrela. Der 45-Jährige war in der Vergangenheit Manager der österreichischen Song-Contest-Starter The Makemakes und Geschäftsführer der Stille Nacht GmbH im Jubiläumsjahr 2018. Eine zentrale Forderung der BSP: Mehr politische Bildung ans Salzburgs Schulen. „Das ist genauso wichtig wie Mathematik oder Deutsch“, sagt Estrela.