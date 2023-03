Salzburger Bierpartei war nur ein Kunstprojekt

Man habe mit der Aktion zeigen wollen, dass Parteien heute oft nur mehr als Marken rezipiert werden und dass Farben und Sprüche oft mehr Rolle spielen, als die Ideologien dahinter. „Wir wollten Menschen dazu bringen, das zu hinterfragen“, sagte Estrela - der am Donnerstag in Mönchskutte verkleidet 150 Unterstützungserklärungen am Sitz der Salzburger Landesregierung auf ein Holzbrett schlug.