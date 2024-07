Zwei Wanderer wurden in Steyr zu „Bergopfern“

Abseilen und Bootsbergung

Drei Züge der Feuerwehr Steyr rückten aus, dazu das Rote Kreuz. „Die beiden Männer befanden sich nicht in unmittelbarer Lebensgefahr, aber das Risiko, über die Böschung abzurutschen, bestand durchaus“, so der Einsatzleiter der Feuerwehr Steyr. Schließlich entschied man sich, die beiden „Bergopfer“ über die Böschung hinunter abzuseilen und per Boot über die Enns überzusetzen und den dort wartenden Sanitätern zu übergeben. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet, die beiden erschöpften, aber sonst unverletzten Männer waren in Sicherheit.