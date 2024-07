Villacher Kirchtag: Freie Fahrt mit Ansteckherzerl

Buse und Toilette kostenlos

„Wir rechnen damit, dass wir über 20.000 solcher Herzalan verkaufen werden“, sagt Christian Kohlmayer, Sprecher des Villacher Kirchtages. Wer das Ansteckherz am Dirndl oder Trachtenhemd tragen will, kann es um fünf Euro im Stadtmarketing-Büro, am Verkaufsstand auf dem Hauptplatz oder bei den Tourismusinformationen in Bodensdorf und Sattendorf erwerben und besondere Vorteile genießen. „Die Besucher können gratis mit den Bussen fahren, welche die Gäste bis 2.30 Uhr nach Hause bringen werden“, sagt Kirchtagsobfrau und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Die Busse fahren auch zum Faaker See und Ossiacher See. Für die umliegende Region stehen Shuttle-Busse bereit. Weiters ist mit Ansteckherz der Toilettenbesuch am Festgelände gratis.