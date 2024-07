Neubau um 50 Millionen Euro wird privat übernommen

Da, wo früher einmal das Quelle-Kaufhaus in der Industriezeile in Linz stand, sind die Abrissarbeiten in vollem Gange. Anfang September wird nichts mehr an das Bauwerk erinnern, noch im selben Monat wird Plasser & Theurer mit einem Spatenstich den offiziellen Startschuss zur Errichtung eines Werks zur Endmontage und Inbetriebnahme von Gleisbaumaschinen geben