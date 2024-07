Schwangere Laura Müller plant „Brustvergrößerung“

Erotische Bilder auch mit Babybauch

Seitdem ihr Ehemann Michael Wendler wegen wilder Verschwörungstheorien und kontroverser Aussagen in Deutschland in Ungnade gefallen ist, verdient hauptsächlich Laura Müller via OnlyFans die Brötchen für die Familie. Zuletzt sorgte die 23-Jährige mit einer „Dreier“-Ankündigung für Schlagzeilen, die sich dann jedoch nur als kluge PR für ihren Song „Superstar“ herausstellte.