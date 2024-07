Lebenslange Haftstrafe für den Kabel-Würger

Verräterische Videobilder auf dem Weg zum Tatort

Jetzt, mehr als vier Jahre später, fand der Prozess am Landesgericht Frankfurt an der Oder statt. Während die Verteidigung auf Freispruch plädierte, waren die Beweise und Indizien der Staatsanwaltschaft erdrückend. So wurden vor Gericht Videobilder des Angeklagten mit seiner Frau auf dem Weg zum späteren Tatort gezeigt.