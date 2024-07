Der Knöchel! Zwangspause für Messi nach Copa-Sieg

Messi hatte Tränen in den Augen

Messi war beim 1:0-Finalsieg Argentiniens nach Verlängerung gegen Kolumbien am Sonntag in Miami bereits in der 66. Minute verletzt ausgetauscht worden. Der 37-Jährige hatte Tränen in den Augen, durfte sich danach aber über einen weiteren großen Titel freuen.