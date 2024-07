Bande jagte erneut Bankomaten in die Luft

Derzeit sorgen „eifrige“ Bankomatensprenger in Niederösterreich für ordentlich Zündstoff. Nachdem am Wochenende in Drosendorf im Waldviertel, wie berichtet, zwei Bankomaten teils gesprengt und die Täter durch Schüsse eines Anrainers in die Flucht geschlagen wurden, kam es nun im Weinviertel zum nächsten Coup.