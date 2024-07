Bank in Stadt gesprengt: Anrainer schoss auf Täter

Zeugin konnte Auto erblicken

Der Lärm weckte auch eine Zeugin auf, die ein relativ flaches Auto – wahrscheinlich ein Sportwagen – am Tatort sah. Weil es noch zu dunkel war, konnte sie die Farbe des Wagens nicht gesichert einordnen. Dann fuhr ihr der Schrecken in die Glieder: „Plötzlich hörte ich Schüsse und ich bin rasch in Deckung gegangen“ erinnert sie sich ängstlich an mehrere Schüsse, die durch Nacht gellten. Bald darauf hörte sie, wie der Fluchtwagen der Täter „wie eine Rakete“ davonbrauste.