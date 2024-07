Geldautomaten-Knacker nach Verfolgungsjagd gefasst

Auf Hochtouren laufen die Ermittler nach dem Einbruch in eine Postpartner-Filiale in Draßburg (Bezirk Mattersburg) am Montag. Wie berichtet, lief am Montag eine Großfahndung auf der A2. Ein Täter baute dabei als Geisterfahrer einen Unfall. Sein Komplize konnte zunächst entkommen, wurde aber später in Tschechien verhaftet.