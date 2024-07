63 EU-Abgeordnete fordern Aus von Ungarns Vorsitz

Der Brief kritisiert die selbst ernannten Friedensmissionen Orbáns seit Anfang Juli, insbesondere bei Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau und bei dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Peking (siehe Video oben). Dabei habe der Ungar „seine Befugnisse absichtlich falsch“ dargestellt und „bewusst den Eindruck erweckt, er handle im Namen der gesamten EU“. Zudem untergrabe er gemeinsame EU-Positionen, beispielsweise in Bezug auf einen Waffenstillstand in der Ukraine.