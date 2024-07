Volkshilfe und Burgenland Tourismus spenden Urlaub

Zugang zu kulturellen und sozialen Erfahrungen

Es gehe darum, die Ungleichheit zu beseitigen und zu zeigen, dass man Schritt halten könne, „gerade auch, um Kindern aus armutsgefährdeten Familien bei Schulbeginn beispielsweise die Frage nach dem Urlaub zu erleichtern“, sagt die Präsidentin. Eine Kooperation zwischen Volkshilfe und Burgenland Tourismus macht dies jetzt möglich. Das Projekt „Urlaub von der Armut“ bietet eine Reihe von Aktivitäten und Erlebnissen, die darauf ausgelegt sind, den Familien Freude und Entspannung zu verschaffen und ihnen gleichzeitig Zugang zu kulturellen und sozialen Erfahrungen zu ermöglichen. Vom Aufenthalt in der Sonnentherme Lutzmannsburg, Urlaub in den malerischen Weinbergen, Ausflüge in Museen oder einem Musical-Besuch, für jeden soll das richtige dabei sei.