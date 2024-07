Lily Allens „intensives“ erstes Mal mit Harbour

Vorher noch nie erlebt

Sie fügte hinzu: „Es war sehr intensiv. Das hatte ich vorher noch nicht erlebt. Es ist nicht sehr britisch, aber beim dritten Date hat er buchstäblich nach meiner Hand gegriffen und angefangen, mich zu streicheln. Und es war in einer Umgebung, in der ich nichts sagen konnte. Ich war wie, ,oh Gott‘. Es war heiß.“