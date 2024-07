Ausweis am Tatort vergessen: Dieb kam zur Polizei

Komplize ist polizeibekannt

In einer stundenlangen Einvernahme zeigte sich der Profi-Kriminelle letztlich geständig und verriet den Namen seines Kompagnons. Der Komplize ist kein unbeschriebenes Blatt. Gegen ihn wird in einer ganzen Serie an Eigentumsdelikten ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ordnete weitere Nachforschungen an.