Trump: „Arzt sprach von einem Wunder“

Während Trump-Anhänger und internationale Medien die dramatischen Bilder vom blutenden Ex-US-Präsidenten verbreiten, befeuert Donald Trump selbst das Wunder von Butler, wo er am Samstag während einer Wahlkampfrede nur knapp dem Tod entronnen ist. Nur Gott könne im Spiel gewesen sein, oder viel Glück, so Trump in seinem ersten Interview nach dem Attentat.