Attentat auf Trump lässt Emotionen hochkochen

„Die einzige Frage ist jetzt nur noch: Wie tief fallen wir?“

In anderen Gegenden der USA, in denen Republikaner und Demokraten gleichmäßig vertreten sind, wird es mehr als nur ein Wasserstrahl brauchen, um die Wogen zu glätten. Die Worte des politischen Kommentators Zack Beauchamp bei Vox am Morgen nach dem Trump-Attentat klingen fast schon resigniert: „Die Kugel eines Schützen hat unser Land in Richtung Abgrund stürzen lassen. Die einzige Frage ist jetzt nur noch: Wie tief fallen wir?“