„Allein Gott hat das Undenkbare verhindert“

„Werden dem Bösen trotzig entgegentreten“

„Wir werden uns NICHT fürchten, sondern in unserem Glauben unverwüstlich bleiben und dem Bösen trotzig entgegentreten. (...) Ich liebe unser Land und Sie alle, und ich freue mich darauf, diese Woche von Wisconsin aus zu unserer großen Nation zu sprechen“, so Trump, der in dem Posting für ihn ungewöhnlich sanfte Töne anschlug, weiter.