ÖVP sieht Pflege nicht überall als Schwerarbeit an

Einmal dafür, einmal dagegen

Zauner stimmte als ÖVP-Politiker dagegen. So weit, so normal. Wenn da nicht ein kleines Detail der Sache durchaus Pikanterie verleihen würde. Denn der gleichlautende Antrag war von Sozialdemokraten bereits im Juni auch im NÖ-Landtag eingebracht worden. Und siehe da: Das Ansinnen wurde einstimmig – also auch mit dem Sanctus von Zauners Mutterpartei, der ÖVP-Niederösterreich, angenommen.