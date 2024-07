Motorradfahrer prallte gegen Lkw und wurde getötet

Tragischer Unfall in Alberndorf in Oberösterreich am Freitagmorgen. Ein Lkw-Fahrer aus Tragwein fuhr an einer Kreuzung links ab, übersah dabei aber offenbar einen Motorradfahrer. Der 69-Jährige aus Altenberg kollidierte mit dem Lastwagen und wurde etwa zehn Meter weit in ein angrenzendes Feld geschleudert.