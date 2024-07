Eintauchen in ein erfülltes Künstlerleben

Herbert Unterberger, der am 2. Jänner 1944 in Hermagor geboren wurde, war Schüler des Bildhauers Hans Domenig, studierte an der Akademie der bildenden Künste in Wien bei Hans Andre und Herbert Boeckl, erhielt den Meisterschulpreis der Akademie, lehrte am Gymnasium in Hermagor und wurde schließlich als freischaffender Künstler bekannt. „Je härter der Stein, umso lieber war er mir. Ich brauchte die Herausforderung. 24 Tonnen wog der Stein, aus dem ich die Skulptur für Viktring schuf. Das Werk hat nur noch 19 Tonnen. Fünf Tonnen Stein habe ich weggeschlagen. Meine Hände tun jetzt nicht mehr mit. Aber malen und zeichnen kann ich noch“, verriet der Künstler bei der Buchpräsentation beim Schloss Möderndorf, wo auch eine seiner Steinskulpturen steht, wo er gern zu Besuch ist und wo auch die Idee zum Buch entstand. „In seiner Gesellschaft verlieren alle Alltagssorgen ihr Gewicht“, so Gailtalmuseumsleiter Siegfried Kogler.