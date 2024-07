Firmen wollen keine Kassazettel mehr ausstellen

Bürokratie kostet Gewerbe und Handwerker 4,3 Milliarden Euro

Laut einer neuen Studie müssen alleine diese Branchen im Jahr mehr als 69 Millionen Arbeitsstunden für bürokratische Aufgaben aufwenden. Das entspricht der Arbeit von 42.190 Vollzeit-Beschäftigten oder insgesamt 6,6 Prozent der gesamten Personalkapazität. In Zeiten des Fachkräftemangels sei das nicht mehr tragbar, so Scheichelbauer-Schuster. Und die Vorschriften werden nicht nur ständig mehr, sonder auch teurer. Bereits 2,6 Milliarden Euro kostet der Verwaltungsaufwand intern, also vor allem an Arbeitszeit. Dazu kommen Kosten für Steuerberater, Lohnverrechner usw. von weiteren 1,7 Milliarden. Diese zusammen 4,3 Milliarden Euro „fressen“ schon 3,3 Prozent des gesamten Gewerbe-Umsatzes von knapp 130 Milliarden Euro.