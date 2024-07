ESC-Star bittet um Geld ++ Liebestipps der Stars

Sängerin Salena hat sich mit einer Bitte an ihre Fans gewandt: 18.000 Euro bräuchte sie, um sich ihren Traum zu erfüllen. Ein Traum ging diese Woche für die Künstler der Aida-Premiere in St. Margarethen in Erfüllung: VIPs und hochrangige Politiker waren anwesend und plauderten mit krone.tv aus dem Nähkästchen.