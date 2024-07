Spaß mit Bruckner, PS-Boliden und Wasserbomben

Die Bandbreite an Events ist am Wochenende besonders hoch. Die „Krone“ präsentiert neben der Langen Nacht der Familie auch das MusikfestiWels sowie den Hippmann Sommernachtsball. Auch für Freibad-Fans warten zwei Highlights: In Vöcklabruck findet der 3. Plantsch für die ganze Familie statt, und im Linzer Parkbad kommen Feierlustige beim Splashtival voll auf ihre Kosten. Es ist für alle was dabei!