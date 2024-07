Kaiserslautern-Zeugwart bei Unfall verstorben

„Der FCK steht unter Schock: Peter Miethe, langjähriger Zeugwart und gute Seele des Vereins, ist am gestrigen Mittwochabend im Trainingslager in Mals bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen“, heißt es in einer Stellungnahme des Vereins. „Unsere Herzen sind gebrochen. Wir trauern gemeinsam mit seiner Familie & seinen Freunden um einen großartigen Menschen. Ruhe in Frieden, lieber Piet – wir werden Dich sehr vermissen.“