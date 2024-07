Geierspichler bekommt kein Ticket für Paralympics

Sportlich hat Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler das Limit für die Paralympics erbracht. Beim Bahnmeeting in Paris schaffte er auf die 400 Meter das High Performance Standard (HPS). Dennoch musste der Anifer aufgrund der geringen Anzahl an Quotenplätzen zittern. Seit Mittwoch herrscht Gewissheit: Der zweifache Paralympicssieger wird nicht an den Spielen in Paris 2024 teilnehmen. Der Grund? Der letzte Quotenplatz für Österreich ging an einen Kugelstoßer aus Niederösterreicher.