Aufschlag und Abschluss sollen vereinbar werden

Studium und Tennissport zu vereinen, ist ein schwieriges Unterfangen. Vor allem in Österreich, denn nicht jeder kann oder will den Weg zu einem College in die Vereinigten Staaten von Amerika gehen. Am Dienstag präsentierte der Salzburger Tennisverband in Zusammenarbeit mit der Privatuniversität Schloss Seeburg ein Projekt, das sich genau an diesem Vorbild aus Übersee orientiert.