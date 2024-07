Die Ukraine schrumpft: Gewaltige Folgen drohen

Fluchtbewegung führt zu niedriger Geburtenrate

Doch das ist noch nicht alles. Laut Untersuchungen unter Leitung der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien drohen auch gewaltige langfristige Folgen. „Der Krieg in der Ukraine hat den wohl größten Migrationsstrom in Europa seit der Vertreibung der Deutschen aus vielen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst“, so Tomáš Sobotka vom Institut für Demografie der ÖAW.